Tötungsdelikt

Ermittlungen nach mutmaßlichem Mord an Schwangerer dauern an

Eine 35-Jährige lebt in einem Frauenhaus und trifft sich mit ihrem mutmaßlichen Ex-Freund – danach wird die schwangere Frau tot in einem Gebüsch gefunden. Noch sind viele Fragen zu dem Fall offen.

Nach dem Fund einer getöteten Frau in Marburg dauern die Ermittlungen an. (Symbolbild) Foto: Uwe Zucchi/dpa
Nach dem Fund einer getöteten Frau in Marburg dauern die Ermittlungen an. (Symbolbild)

Marburg (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer Frau getöteten Frau in Marburg dauern die Ermittlungen zu dem Verbrechen an. Derzeit könnten weder zum Motiv und bisherigen Ermittlungsstand noch zu den Straftatbeständen, die im Rahmen des Verfahrens untersucht werden, Auskünfte gegeben werden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Marburg auf Anfrage mit.

Tatverdächtiger in Polen gefasst

Die Polizei hatte am Tag nach dem Fund der Toten den mutmaßlichen Täter gefasst. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Ex-Freund, der die 35-Jährige mit 19 Messerstichen getötet haben soll. Das Opfer war nach Angaben der Staatsanwaltschaft schwanger. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 42-jährigen Polen, der sich bereits ins Ausland abgesetzt gehabt habe, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitgeteilt hatten. Am vergangenen Donnerstag war der Mann in Polen festgenommen und in Haft gebracht worden. Gegen ihn bestehe der dringende Tatverdacht des Mordes.

Der Mann, der in der Bundesrepublik keinen gemeldeten Wohnsitz hat, soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Auslieferungsverfahren mehrere Wochen bis Monate dauern wird. Ob der Mann sich in Polen bereits zu den Tatvorwürfen geäußert hat, wurde zunächst nicht bekannt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Opfer lebte im Frauenhaus

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann mit der 35-Jährigen zumindest früher eine Beziehung geführt. Die Frau lebte den Angaben zufolge aufgrund des Verhaltens eines anderen Ex-Partners in einem Frauenhaus. Sie soll am vergangenen Mittwoch mit dem 42-Jährigen verabredet gewesen sein, der sie dabei getötet haben soll. 

Zum Motiv und den Hintergründen wurde bislang nichts bekannt. Die Frau war zuvor als vermisst gemeldet worden, bei einer Suchaktion hatten Polizisten die Leiche in einem Gebüsch gefunden. Intensive Ermittlungen hatten die Polizei dann auf die Spur des Tatverdächtigen gebracht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Frau mit 19 Stichen getötet: Verdächtiger Ex-Freund gefasst
Tötungsdelikt

Frau mit 19 Stichen getötet: Verdächtiger Ex-Freund gefasst

Eine Frau wird mit zahlreichen Messerstichen getötet. Der Verdächtige sitzt in Polen in Haft, eine Auslieferung nach Deutschland dürfte dauern.

23.10.2026

Tötungsdelikt in Marburg – Motiv weiter unklar
Kriminalität

Tötungsdelikt in Marburg – Motiv weiter unklar

Was steckt hinter dem Tötungsdelikt in Marburg? Auch zwei Monate nach der Festnahme eines Verdächtigen bleibt das Motiv unklar – der Mann schweigt zu den Vorwürfen.

27.10.2025

Ermittlungen nach Tötungsdelikt in Marburg dauern an
Kriminalität

Ermittlungen nach Tötungsdelikt in Marburg dauern an

Ein 76-Jähriger wird in seinem Haus getötet. Zuvor soll es zwischen ihm und dem jüngeren unbekannten Täter zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Die Ermittler bitten weiter um Hinweise.

14.08.2025

Frau stirbt nach Sturz von Balkon - Freund unter Verdacht
Mutmaßliches Tötungsdelikt

Frau stirbt nach Sturz von Balkon - Freund unter Verdacht

Eine Frau stürzt von einem Balkon. Es soll sich nicht um einen Unfall handeln. Vielmehr gerät der Lebensgefährte der Frau unter Verdacht.

06.06.2025

Frankfurt am Main

Ermittlungen nach Handgranaten-Fund dauern an

06.11.2023