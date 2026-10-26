Ermittlungen nach mutmaßlichem Mord an Schwangerer dauern an
Eine 35-Jährige lebt in einem Frauenhaus und trifft sich mit ihrem mutmaßlichen Ex-Freund – danach wird die schwangere Frau tot in einem Gebüsch gefunden. Noch sind viele Fragen zu dem Fall offen.
Marburg (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer Frau getöteten Frau in Marburg dauern die Ermittlungen zu dem Verbrechen an. Derzeit könnten weder zum Motiv und bisherigen Ermittlungsstand noch zu den Straftatbeständen, die im Rahmen des Verfahrens untersucht werden, Auskünfte gegeben werden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Marburg auf Anfrage mit.
Tatverdächtiger in Polen gefasst
Die Polizei hatte am Tag nach dem Fund der Toten den mutmaßlichen Täter gefasst. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Ex-Freund, der die 35-Jährige mit 19 Messerstichen getötet haben soll. Das Opfer war nach Angaben der Staatsanwaltschaft schwanger. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 42-jährigen Polen, der sich bereits ins Ausland abgesetzt gehabt habe, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitgeteilt hatten. Am vergangenen Donnerstag war der Mann in Polen festgenommen und in Haft gebracht worden. Gegen ihn bestehe der dringende Tatverdacht des Mordes.
Der Mann, der in der Bundesrepublik keinen gemeldeten Wohnsitz hat, soll nach Deutschland ausgeliefert werden. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Auslieferungsverfahren mehrere Wochen bis Monate dauern wird. Ob der Mann sich in Polen bereits zu den Tatvorwürfen geäußert hat, wurde zunächst nicht bekannt.
Opfer lebte im Frauenhaus
Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann mit der 35-Jährigen zumindest früher eine Beziehung geführt. Die Frau lebte den Angaben zufolge aufgrund des Verhaltens eines anderen Ex-Partners in einem Frauenhaus. Sie soll am vergangenen Mittwoch mit dem 42-Jährigen verabredet gewesen sein, der sie dabei getötet haben soll.
Zum Motiv und den Hintergründen wurde bislang nichts bekannt. Die Frau war zuvor als vermisst gemeldet worden, bei einer Suchaktion hatten Polizisten die Leiche in einem Gebüsch gefunden. Intensive Ermittlungen hatten die Polizei dann auf die Spur des Tatverdächtigen gebracht.