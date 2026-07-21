Ermittlungen nach Quecksilber-Fund in Umzugswagen

Reichenbach an der Fils (dpa/lsw) - Nach dem Fund von Quecksilber in einem Umzugswagen im Landkreis Esslingen ermittelt nun die Polizei. Es solle geklärt werden, woher die giftige Flüssigkeit stamme, sagte ein Polizeisprecher. Der Fund hatte am Montag einen größeren Rettungseinsatz mitsamt Evakuierung in Reichenbach an der Fils ausgelöst.

Das Quecksilber sei bei einem Umzug einer Familie in einem Mietfahrzeug gefunden worden - auf einer Fläche von etwa zwei mal zwei Zentimetern. Acht Menschen seien mit der Flüssigkeit in Kontakt gekommen und hätten die Dämpfe eingeatmet, sagte der Leiter des Rettungsdienstes, Steffen Schütze.

Woher die Flüssigkeit stammte, blieb zunächst unklar. Der Familie seien keine Umzugsgegenstände bekannt, in denen sich das Quecksilber befunden haben könnte, erklärte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Jetzt ermittelt die Polizei zu den Hintergründen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Betroffenen seien vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Verletzt wurde von ihnen niemand, so die Polizei. Als weitere Vorsichtsmaßnahme wurden mehrere Wohneinheiten evakuiert. Die Bewohner konnten aber laut einem Sprecher dann wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Quecksilber kann zu schweren Gesundheitsschäden führen

Quecksilber ist hochgiftig und kann bei einer Belastung über längere Zeit zu schweren Gesundheitsschäden führen. Laut Schütze beginnen die Symptome bei Atemwegsbeschwerden und können bis zu einem Lungenödem führen. Dabei lagert sich Wasser in der Lunge ab. Um sich selbst zu schützen, trugen Feuerwehrleute teilweise Schutzanzüge.