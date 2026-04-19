Kriminalität

Polizei ermittelt nach Fund von Schwerstverletztem in Ulm

In der Nacht auf Samstag wird ein älterer Mann mit schweren Kopfverletzungen an einem Platz in Ulm gefunden. Er ist zunächst nicht ansprechbar. Zahlreiche Fragen sind auch einen Tag später noch offen.

Woher kommen die Verletzungen des Mannes? (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Woher kommen die Verletzungen des Mannes? (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Nachdem ein 75-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen am Ulmer Karlsplatz entdeckt worden ist, ermittelt die Kriminalpolizei. Im Laufe des Tages solle es weitere Informationen geben, sagte ein Sprecher. Zum Gesundheitszustand des Mannes könne er keine neuen Angaben machen. Zunächst hatte es geheißen, der Mann sei in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen wurden dem Mann die Verletzungen mutmaßlich durch «massive Gewalteinwirkungen» zugefügt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitgeteilt hatten. Der Mann sei in der Nacht auf Samstag in ein Krankenhaus gebracht worden.

Opfer stammt aus dem Raum Ulm

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Zum Opfer machten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben. Am Samstagmorgen waren die Identität des Verletzten und die Ursache seiner Verletzungen zunächst unklar gewesen, wie ein Polizeisprecher gesagt hatte. Demnach war der Mann aus dem Raum Ulm nicht ansprechbar gewesen.

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Spezialisten der Polizei sicherten am Einsatzort Spuren. Die Ermittler suchen nun nach möglichen Tätern und den Hintergründen. Mögliche Zeugen sollen sich laut Polizei melden. Der Karlsplatz liegt rund zehn Minuten zu Fuß vom Ulmer Münster entfernt.

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