Was sind die Hintergründe?

Schwer verletzter Mann am Ulmer Karlsplatz gefunden

Mit schweren Kopfverletzungen wird ein Unbekannter nachts am Karlsplatz entdeckt. Warum liegt der Mann dort? Die Polizei sucht Hinweise und rätselt über die Hintergründe.

Woher kommen die Verletzungen des Unbekannten? (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Woher kommen die Verletzungen des Unbekannten? (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Ein Mann ist mit schweren Kopfverletzungen am Ulmer Karlsplatz entdeckt worden. Die Identität des Verletzten und die Hintergründe seiner Verletzungen seien bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann sei nicht ansprechbar gewesen. In der Nacht auf Samstag sei die Polizei über den Schwerverletzten informiert worden. Weitere Angaben machte der Sprecher zunächst nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

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