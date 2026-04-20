Kriminalität

So geht es dem in Ulm entdeckten Schwerstverletzten

Ein 75-Jähriger wird in der Nacht auf Samstag mit schweren Kopfverletzungen an einem Platz in Ulm gefunden. Der Mann aus dem Raum Ulm ist zunächst nicht ansprechbar. Eine Sonderkommission ermittelt.

Woher kommen die Verletzungen des Mannes? (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Woher kommen die Verletzungen des Mannes? (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Der 75-Jährige, der am Wochenende mit schweren Kopfverletzungen am Ulmer Karlsplatz entdeckt worden ist, befindet sich weiter in kritischem Zustand. Der Mann sei mittlerweile operiert worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Bei der Kriminalpolizei sei die Sonderkommission Karl zur Aufklärung der Tat eingerichtet worden. Aktuell werte das Landeskriminalamt die am Tatort gesicherten Spuren aus.

Der Mann war in der Nacht auf Samstag gefunden worden. Er sei nicht ansprechbar gewesen, hieß es zunächst. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen wurden ihm die Verletzungen mutmaßlich durch «massive Gewalteinwirkungen» zugefügt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mitgeteilt hatten. 

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

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Das Opfer stammt nach Angaben der Ermittlungsbehörden aus dem Raum Ulm. Weitere Angaben machten die Beamten aus ermittlungstaktischen Gründen bisher nicht. Die Ermittler suchen nun nach möglichen Tätern und den Hintergründen. Mögliche Zeugen sollen sich laut Polizei melden. Der Karlsplatz liegt rund zehn Gehminuten vom Ulmer Münster entfernt.

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