Ermittlungen nach Schäden an AfD-Geschäftsstelle

Angelburg (dpa/lhe) - Nach Schmierereien an der Fassade einer AfD-Geschäftsstelle im Landkreis Marburg-Biedenkopf ermittelt der Staatsschutz. An dem Gebäude in Angelburg-Gönnern seien auch zwei Fenster sowie die Glasscheibe der Eingangstür beschädigt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Auf einer Fassadenseite des Gebäudes brachten die unbekannten Täter mit schwarzer Farbe den Schriftzug «AfD plattmachen» an. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf rund 5000 Euro. Bemerkt wurden die Beschädigungen in der Nacht zum Mittwoch. Die Kriminalpolizei Marburg bat um Hinweise. Die Ermittlungen liefen wegen Sachbeschädigung und Androhung von Straftaten.