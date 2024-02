Ermittlungen wegen Anfangsverdachts der Untreue in Gießen

Gießen (dpa/lhe) - Die Staatsanwaltschaft Gießen prüft, ob es in den Jahren 2017 und 2018 möglicherweise zu Fehlverhalten im Zusammenhang mit der Abrechnung ärztlicher Leistungen bei der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer in der mittelhessischen Stadt gekommen ist. Es sei «nach sorgfältiger Überprüfung» ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der Untreue eingeleitet worden, teilte die Behörde auf Anfrage mit. Gegen wen konkret sich das Verfahren richtet, ließ die Staatsanwaltschaft offen.

Dabei werde untersucht, ob die Stadt Gießen im Zusammenhang mit der Rechtskraft eines Urteils des Koblenzer Oberverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2019 pflichtwidrig auf eine Rückforderung möglicherweise überhöhter Zahlungen an Ärzte verzichtet habe. Während der Flüchtlingskrise hatte sich in Gießen eine Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Ausländer befunden, über die auch eine Weiterverteilung der jungen Menschen in andere Bundesländer lief. In einem Rechtsstreit um die Erstattung von Arztkosten hatte sich eine Kommune aus Rheinland-Pfalz in zweiter Instanz vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz gegen Gießen durchgesetzt. Der Entscheidung zufolge hätten demnach die Kosten für medizinische Behandlungen nicht nach privatärztlichem Satz abgerechnet werden dürfen.