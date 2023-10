Staatsanwaltschaft klagt FDP-Bundestagsabgeordneten Heidt an

Gießen (dpa) - Die Staatsanwaltschaft Gießen hat vor dem Amtsgericht Friedberg Anklage gegen den FDP-Bundestagabgeordneten Peter Heidt wegen eines Vorgangs erhoben, der nach dessen Angaben in die Zeit vor der Abgeordnetentätigkeit liegt. Ein Sprecher der Anklagebehörde teilte am Mittwoch mit, es gehe um den Vorwurf der gewerbsmäßigen Untreue in vier Fällen. Dem Politiker wird vorgeworfen, Mandantengelder zunächst gar nicht und schließlich nur mit erheblichem zeitlichem Verzug an die Mandanten weitergeleitet haben zu haben. Ein Termin für die Hauptverhandlung steht bisher noch nicht fest. Zuerst hatte das «Business Insider» berichtet.