Ermittlungen wegen mutmaßlichen Hitlergrußes in Freiburg

Freiburg (dpa/lsw) - Nach einem mutmaßlichen Hitlergruß am Rande einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in Freiburg ermittelt die Polizei. Den Beamten liegt zu dem Vorfall am Montagabend eine Videoaufnahme vor, wie ein Sprecher auf Anfrage berichtete. Nähere Angaben zu der Person, die den Gruß gezeigt haben soll, wurden nicht gemacht.