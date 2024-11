Ermittlungen wegen verbotener Ausfuhr von Luxusautos

Bielefeld/Frankfurt am Main (dpa) - Wegen des Verdachts der illegalen Ausfuhr von Luxusautos nach Russland und Steuerhinterziehung haben Ermittler mehrere Wohn- und Geschäftsräume in verschiedenen Städten durchsucht. Zudem wurde ein Haftbefehl gegen eine 26-jährige Autohändlerin vollstreckt, wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, das Zollfahndungsamt Frankfurt und das Finanzamt Neustadt am Donnerstag gemeinsam mitteilten.