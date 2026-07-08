Schwere Vorwürfe

Ermittlungen zu Gewaltvorwürfen in Kasseler Kinderheim

Die Staatsanwaltschaft prüft Fälle mutmaßlicher Gewalt und Missstände in einer Einrichtung für Kinder mit Beeinträchtigungen. Vier Verfahren laufen, eines davon gegen Unbekannt.

Gegen Mitarbeiter eines Kasseler Kinderheims stehen schwere Vorwürfe im Raum. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Gegen Mitarbeiter eines Kasseler Kinderheims stehen schwere Vorwürfe im Raum. (Archivbild)

Kassel (dpa/lhe) - Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen mutmaßlicher Fälle sexualisierter Gewalt und Missstände in einem Kinderheim in Kassel. Wie ein Sprecher der Behörde bestätigte, seien derzeit vier Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit einer in Kassel betriebenen Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit seelischen und geistigen Beeinträchtigungen anhängig. 

Diese Verfahren würden wegen der Vorwürfe der Misshandlung von Schutzbefohlenen, der Körperverletzung und des sexuellen Missbrauchs von Kindern geführt. Den Angaben zufolge richten sich die Ermittlungen gegen konkrete Beschuldigte, in einem Fall wird gegen Unbekannt ermittelt. Zuvor hatte der «Hessische Rundfunk» (hr) über das Thema berichtet.

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