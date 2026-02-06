Wählerbestechung? Staatsanwaltschaft prüft Vorwürfe

Radolfzell (dpa/lsw) - Vor der baden-württembergischen Landtagswahl ermittelt die Staatsanwaltschaft Konstanz wegen eines Anfangsverdachts der Wählerbestechung. Schüler eines Berufsschulzentrums in Radolfzell sollen berichtet haben, dass ihnen ein Parteivertreter Geld angeboten habe. Infolgedessen leitete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein, wie ein Sprecher mitteilte. Zunächst hatte der «Südkurier» darüber berichtet.

Wofür die Zahlung gewesen sein soll und ob es sich dabei speziell um eine Beeinflussung vor der anstehenden Landtagswahl handeln soll, ist Teil der Ermittlungen. Um welche Partei es sich handeln könnte, sei völlig unklar, sagte der Sprecher weiter.