Ermittlungen zu Tod von Radfahrerin auf A66 laufen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Tod einer Radfahrerin auf der Autobahn 66 in der Nähe der Ausfahrt Wallau (Main-Taunus-Kreis) laufen die Ermittlungen. Es würden weiter Spuren ausgewertet, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden. Die 39-Jährige war in der Nacht zum Freitag von mehreren Autos erfasst und getötet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Frau mit dem Rad auf der linken Spur der Autobahn unterwegs.