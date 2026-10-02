Unfälle

Radfahrerin stirbt auf A66 – Ermittlungen laufen

Eine Radfahrerin wird nachts auf der A66 von einem Fahrzeug erfasst und stirbt. Zu den Hintergründen des Unfalls wird ermittelt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls laufen. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Unfalls laufen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auf der A66 bei Wiesbaden ist eine Radfahrerin tödlich verunglückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde sie in der Nacht auf der Autobahn von einem Fahrzeug erfasst. Warum sich die Person auf der Fahrbahn aufhielt und wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten zum Hergang, hieß es.

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