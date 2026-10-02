Radfahrerin stirbt auf A66 – Ermittlungen laufen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Auf der A66 bei Wiesbaden ist eine Radfahrerin tödlich verunglückt. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde sie in der Nacht auf der Autobahn von einem Fahrzeug erfasst. Warum sich die Person auf der Fahrbahn aufhielt und wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten zum Hergang, hieß es.