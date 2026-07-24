Radfahrerin wird von Lastwagen erfasst und stirbt
Bei einem Unfall mit einem Lkw wird eine Frau auf ihrem Fahrrad tödlich verletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnet ein Gutachten an.
Langenau (dpa) - Eine Radfahrerin ist in Langenau (Alb-Donau-Kreis) von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Die 62-Jährige wollte auf einer Straße nach links abbiegen und fuhr dazu am Laster vorbei, wie die Polizei mitteilte. Allerdings wollte den Angaben zufolge auch der Fahrer des Lkws nach links abbiegen, dabei erfasste der Wagen die Radfahrerin.
Die Frau erlag am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Der 47-jährige Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Wie es genau zu dem Unfall am Vormittag kam, wird noch ermittelt. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten an.