Radfahrerin wird von Lastwagen erfasst und stirbt

Langenau (dpa) - Eine Radfahrerin ist in Langenau (Alb-Donau-Kreis) von einem Lastwagen erfasst worden und gestorben. Die 62-Jährige wollte auf einer Straße nach links abbiegen und fuhr dazu am Laster vorbei, wie die Polizei mitteilte. Allerdings wollte den Angaben zufolge auch der Fahrer des Lkws nach links abbiegen, dabei erfasste der Wagen die Radfahrerin.