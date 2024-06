Ermittlungserfolg bei Enkeltrick-Betrug: Festnahme

Schwerin/Marburg (dpa) - Ein gemeinsamer Ermittlungserfolg der Polizei in Deutschland und Polen hat zur Festnahme einer 18-jährigen Tatverdächtigen in Kassel geführt. Die junge Frau, die unter Verdacht steht, durch sogenannte Schockanrufe Geld erbeutet zu haben, wurde in einem Hotelzimmer verhaftet, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Inzwischen war es in Marburg bereits zu einem Trickbetrug mit einer Geldübergabe in Höhe von 40.000 Euro an die jüngere Frau gekommen. Das Opfer, eine 60-jährige Frau, hatte das Geld nach einem Schockanruf übergeben. Die 18-jährige Täterin und polnische Staatsangehörige konnte am Abend in einem Hotel in Kassel festgenommen werden. Im Hotelzimmer fanden die Beamten mehrere Mobiltelefone, SIM-Karten sowie das betrügerisch erlangte Geld, das der Tat in Marburg eindeutig zugeordnet werden konnte.