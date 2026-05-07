Unfälle

Erneut Busunfall mit Kindern in Osthessen

Am Dienstag verunglückte ein Bus mit Schulkindern bei der Auffahrt auf die A7. Am Donnerstag kam es zu einem Crash im Vogelsbergkreis. Die Kinder kamen mit dem Schrecken davon.

Die Kinder wurden von einem Ersatzbus abgeholt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Kinder wurden von einem Ersatzbus abgeholt. (Symbolbild)

Freiensteinau (dpa/lhe) - In Osthessen ist es erneut zu einem Unfall mit einem Schulbus gekommen. Wie das zuständige Polizeipräsidium berichtete, stieß am Donnerstagnachmittag in Freiensteinau (Vogelsbergkreis) der 48-jährige Busfahrer mit dem Auto einer 75-Jährigen zusammen. Die Kinder im Bus kamen mit dem Schrecken davon.

Der Fahrer des Busses verletzte sich leicht und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. «Die neun Mitfahrer des Busses - nach derzeitigen Erkenntnissen überwiegend Kinder - blieben glücklicherweise unverletzt», so ein Polizeisprecher. Die Kinder wurden mit einem Ersatzbus von der Unfallstelle abgeholt. 

Am Dienstagmorgen war ein Bus mit Kindern auf der A7 in der Nähe von Kirchheim (Kreis Hersfeld-Rotenburg) verunglückt. Der 37-jährige Busfahrer und eine 13-Jährige wurden leicht verletzt. Der Fahrer war beim Einfädeln auf die Autobahn mit einem Sattelzug zusammengestoßen.

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