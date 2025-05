Erneut Feuer in Wächtersbacher Entsorgungsbetrieb

Wächtersbach (dpa/lhe) - Nur wenige Tage nach einem Brand in einem Entsorgungsbetrieb in Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis ist dort erneut eine Halle in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei habe sich vermutlich unrechtmäßig entsorgter Müll in einer Lagerhalle entzündet - das Feuer sei dann auf die Lagerhalle übergegangen und habe diese beinahe «komplett beschädigt».