Nachtflüge

Erneut nächtliche Vermessung der Landebahnen in Frankfurt

Regelmäßig werden am Frankfurter Flughafen die Landebahnen daraufhin überprüft, ob die Signale am Boden eine sichere Landung der Flugzeuge ermöglichen. Jetzt finden nachts wieder Messflüge statt.

Das Instrumentenlandesystem hilft den Piloten, sicher zu landen. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Anwohner des Frankfurter Flughafens müssen sich bis Ende der Woche auf nächtliche Vermessungsflüge einstellen. Von Donnerstag bis voraussichtlich Sonntag werde das Instrumentenlandesystem überprüft, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) mit. 

Ein Spezialflugzeug misst bei mehreren Nachtflügen demnach die Präzision der Signalgeber auf der Landebahn, die Piloten während des Anflugs unterstützen. Eigentlich sind zwischen 23.00 und 5.00 Uhr keine An- und Abflüge am Frankfurter Flughafen erlaubt - für Vermessungsflüge gibt es aber Ausnahmeregelungen.

Bei der Vermessung wird laut DFS versucht, das Überfliegen von Ortschaften zu vermeiden. Zum Einsatz komme dabei ein Turbo-Prop-Flugzeug vom Typ Beechcraft Super King Air 350. Bei technischen Störungen oder schlechtem Wetter ist ein Ersatztermin zwischen dem 26. und 29. März angesetzt.

