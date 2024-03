Erneut Pfungstädter Bürgermeister vor Gericht

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Bürgermeister von Pfungstadt, Patrick Koch, muss sich am Dienstag in einem Berufungsverfahren vor dem Landgericht Darmstadt erneut wegen des Vorwurfes der Verletzung von Dienstgeheimnissen verantworten. Der Vorwurf reicht in die Zeit vor Kochs Bürgermeisteramt zurück, als er als Polizist arbeitete. Ihm war vorgeworfen worden, Informationen aus seiner Zeit als Polizeibeamter in einer Mail an einen Rechtsanwalt mit Interna aus einem Ermittlungsverfahren mitgeteilt zu haben. Hintergrund ist ein Doppelmord im Jahr 2009 in Babenhausen.