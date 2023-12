Entscheidung in Zivilverfahren gegen Doppelmörder erwartet

Darmstadt (dpa/lhe) - In einem Zivilverfahren gegen einen verurteilten Doppelmörder um Schadenersatz wird an diesem Mittwoch (10.00 Uhr) eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes (OLG) erwartet. Dabei könnte es um die Sichtung möglicher neuer Beweise zu den Morden gehen. Die Familie und die Anwälte des 2011 in einem Strafprozess verurteilten Andreas Darsow aus dem südhessischen Babenhausen erhoffen sich so Ansatzpunkte für ein Wiederaufnahmeverfahren.

Das OLG verhandelt in zweiter Instanz in Darmstadt. In erster Instanz war eine neue Beweiserhebung abgelehnt und Darsow zur Zahlung der vom Land Hessen geforderten knapp 70.000 Euro verurteilt worden. Dabei handelt es sich um eine erbrachte Leistung für die bei dem Verbrechen überlebende Tochter.

Seit mehr als zehn Jahren kämpft die Ehefrau zusammen mit dem heute 54-jährigen Verurteilten, der seine Unschuld beteuert, um eine Wiederaufnahme des Strafverfahrens. Hierfür gelten aber strenge Regeln.