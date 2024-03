Mordprozess wird nach zehn Jahren neu aufgerollt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine zu lebenslanger Haftstrafe verurteilte Frau soll ihren Ehemann gemeinsam mit ihrem Liebhaber ermordet haben: Nach rund zehn Jahren muss der Fall um einen gemeinschaftlichen Mord neu aufgerollt werden. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main eröffnete am vergangenen Donnerstag die Wiederaufnahme des Strafverfahrens am Landgericht Kassel, wie das Gericht am Montag mitteilte. Wann das Verfahren in Kassel startet, blieb zunächst unklar. Zuvor berichtete der Hessische Rundfunk.