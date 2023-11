Zivilstreit nach Doppelmord geht in zweite Runde

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Oberlandesgericht Frankfurt verhandelt heute in zweiter Instanz in einem Berufungsverfahren in einem Zivilstreit zwischen dem Land Hessen und dem als Doppelmörder verurteilten Andreas Darsow. Für den Anwalt Darsows ist es eine Chance für eine mögliche Wiederaufnahme des Strafverfahrens. In erster Instanz hatte das Landgericht Darmstadt aber in dem Zivilstreit Darsow zur Zahlung von 70.000 Euro verurteilt und neue Beweiserhebung abgelehnt. Verhandelt wird auch dieses Mal in Darmstadt. Der zunächst für Januar angesetzte Termin war wegen des Todes eines Prozessbeteiligten abgesagt worden.