Erneut schlechte Feinstaubwerte in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Luftqualität ist in den vergangenen Tagen in Hessen wieder deutlich schlechter geworden. «Nachdem die Feinstaubbelastung am vergangenen Wochenende deutlich gesunken war, sind die Konzentrationen im Laufe dieser Woche wieder stark angestiegen», teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit.