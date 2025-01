Feinstaubbelastung in Hessen an Silvester geringer als sonst

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen ist der von den Silvesterfeuerwerken verursachte Anstieg der Feinstaubkonzentration kurz nach Mitternacht vergleichsweise niedrig ausgefallen - wegen günstiger Witterungsverhältnisse. Zwar seien auch in diesem Jahr die Werte vielerorts stark gestiegen, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mit. «Das windige Wetter sorgte aber, wie im Vorjahr, für eine schnelle Verbesserung der Luftqualität.»