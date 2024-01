Windiger Jahreswechsel bläst Feinstaub weg

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das windige Wetter zu Silvester hat in diesem Jahr die Feinstaub-Belastung durch Feuerwerk und Böller schnell wieder gesenkt. «Der traditionelle Anstieg der Feinstaubkonzentration nach Mitternacht fiel im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger aus», berichtete das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Mittwoch in Wiesbaden.