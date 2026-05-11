Auto überschlägt sich

Erneut schwerer Unfall auf B3 bei Freiburg

Vor knapp einer Woche kommt es zu einem tödlichen Unfall auf der B3 bei Freiburg. Wenige Tage später kracht es auf demselben Streckenabschnitt erneut - diesmal mit einem glimpflichen Ausgang.

Der Unfall passierte in Fahrtrichtung Schallstadt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Der Unfall passierte in Fahrtrichtung Schallstadt. (Symbolbild)

Freiburg (dpa/lsw) - Nur wenige Tage nach einem tödlichen Sportwagen-Unfall auf einer Bundesstraße bei Freiburg ist es auf demselben Streckenabschnitt zu einem weiteren schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 48-Jähriger am Samstagnachmittag auf der B3 zwischen Freiburg und Schallstadt beim Wechsel von der rechten auf die linke Spur das Auto einer 42-Jährigen, das dort bereits fuhr. Es kam zu einer Kollision.

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Durch die Wucht des Aufpralls sei der Wagen der Frau gegen die Mittelleitplanke gedrückt worden und schließlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Daraufhin habe er sich überschlagen. Zum Stehen kam das Auto auf einem angrenzenden Acker. Der Unfall ging glimpflich für die Fahrerin aus - sie wurde nur leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die Verkehrspolizei ermittelt zum Unfallhergang.

Wenige Tage zuvor tödlicher Unfall

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Erst drei Tage zuvor hatte es auf demselben Streckenabschnitt in der anderen Fahrtrichtung einen tödlichen Unfall gegeben. Zwei Sportwagen waren am Mittwochabend auf regennasser Fahrbahn kollidiert - zwei Männer im Alter von 27 und 30 Jahren starben noch vor Ort. Auch hier ermittelt die Polizei zur Ursache. 

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Die B3 ist an der Stelle vierspurig und autobahnähnlich ausgebaut. Nach Polizeiangaben gilt auf dem Abschnitt keine Geschwindigkeitsbegrenzung.

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