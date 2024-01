Erneut starke Beeinträchtigungen durch Streik erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Pendler und Reisende in Hessen müssen sich angesichts des erneuten Streiks bei der Bahn ab diesem Mittwoch erneut auf große Schwierigkeiten einstellen. Die Bahn rechnet bundesweit mit starken Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr.

Die meisten S-Bahn-Züge im Rhein-Main-Gebiet sollen stündlich fahren, die Linien S4 und S9 werden eingestellt. Der Ersatzverkehr der S6 und S7 ist demnach nicht betroffen. Auch bei Regionalbahnlinien kommt es zu Ausfällen oder einem ausgedünnten Takt. Bei den vorigen Arbeitskämpfen fielen rund 80 Prozent der Züge im Fernverkehr aus. Züge anderer Bahnunternehmen wie Vias, Vlexx oder der Hessischen Landesbahn sind nicht direkt vom Streik betroffen. Legen allerdings Fahrdienstleiter in Stellwerken ihre Arbeit nieder, könnte es auch bei diesen Unternehmen zu Beeinträchtigungen kommen.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will im Tarifstreit mit der Bahn ab Mittwoch für rund sechs Tage per Streik weite Teile des Personenverkehrs auf der Schiene lahmlegen. Im Güterverkehr soll der Ausstand bereits am Dienstagabend beginnen. Im seit November laufenden Tarifstreit ist es der vierte und mit sechs Tagen längste Arbeitskampf. Neben finanziellen Forderungen dreht sich die Auseinandersetzung vor allem um das Thema Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter.