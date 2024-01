Reisende müssen sich auf viele Zugausfälle einstellen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen des geplanten Lokführerstreiks müssen sich Pendler und Reisende in Hessen diese Woche auf erhebliche Probleme einstellen. Landesweit drohen im Zugverkehr große Einschränkungen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat ihre Mitglieder von Mittwoch (10. Januar) um 2.00 Uhr bis Freitag (12. Januar) um 18.00 Uhr zum Arbeitskampf im Personennahverkehr aufgerufen. Davon wären auch Regionalzüge und S-Bahnen betroffen. Eine Gerichtsentscheidung in zweiter Instanz zu dem Streik stand am Dienstag noch aus.

Mit einem neuerlichen Streik auf der Schiene will die GDL im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn weite Teile des Eisenbahnverkehrs in Deutschland lahmlegen. Am Dienstag sollte um 17.00 Uhr vor dem Landesarbeitsgericht Hessen endgültig über eine Klage der Deutschen Bahn entschieden werden, mit der der Konzern den Streik in nahezu letzter Sekunde verhindern will.