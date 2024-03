Pendler und Reisende bei Bahnstreik wieder vor Geduldsprobe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der erwartete Streik der Lokführer bei der Deutschen Bahn wird Tausende Pendler und Reisende ab diesem Donnerstag voraussichtlich erneut vor eine Geduldsprobe stellen. Auch in Hessen wird mit großen Einschränkungen gerechnet. Ab 2.00 Uhr bis Freitag 13.00 Uhr will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer im Tarifkonflikt mit der Bahn wieder den Fern- und Regionalverkehr bestreiken. Die Bahn will wie bei den vorigen Arbeitskämpfen ein Grundangebot im Fernverkehr bereitstellen. Sie bat Reisende, sich 24 Stunden vor Fahrtantritt zu informieren, ob Verbindung verfügbar ist