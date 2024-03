Lokführer-Streik endet: Weitere Einschränkungen für Pendler

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auch am Tag zwei des Lokführer-Streiks müssen sich Pendler und Reisende in Hessen weiter auf deutliche Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. Der Ausstand hatte in der Nacht zum Donnerstag begonnen und soll noch bis diesen Freitagmittag (13.00 Uhr) dauern. Danach will die Deutsche Bahn ihre Angebote bis zum Tagesende schrittweise wieder ausweiten. Sie hatte von einem «Grundangebot» für die Kunden während des Streik-Zeitraums gesprochen.