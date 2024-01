Massive Auswirkungen durch Sechs-Tage-Bahnstreik erwartet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der angekündigte sechstägige Streik der Lokführergewerkschaft GDL wird in Hessen voraussichtlich erneut für erhebliche Einschränkungen im Schienenverkehr sorgen. Im Fern- und Regionalverkehr, zu dem unter anderem die S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet gehören, erwartet die Bahn massive Beeinträchtigung. Straßenbahnen, Busse und U-Bahnen im öffentlichen Nahverkehr sollen dagegen wie gewohnt fahren.

Wie die Bahn am Dienstag mitteilte, sollen die meisten S-Bahnen im Rhein-Main stündlich fahren, die Linien S4 und S9 werden eingestellt. Der Ersatzverkehr der S6 ist demnach nicht betroffen. Wegen Bauarbeiten auf der Riedbahn-Strecke kommt es auf der Linie S7 (Frankfurt - Riedstadt) weiter zu Ausfällen. Bis einschließlich Donnerstag sollen Ersatzbusse fahren. Ab Freitag hält der alle drei Stunden fahrende RE70 (Mannheim - Frankfurt) zusätzlich an den Haltestellen der S7.

Auch bei Regionalbahnlinien kommt es zu Ausfällen oder einem ausgedünnten Takt. Bei den vorigen Arbeitskämpfen fielen rund 80 Prozent der Züge im Fernverkehr aus. Züge anderer Bahnunternehmen wie Vias, Vlexx oder der Hessischen Landesbahn sind nicht direkt vom Streik betroffen. Legen allerdings Fahrdienstleiter in Stellwerken ihre Arbeit nieder, können ihre Züge dort nicht fahren.

Die Lokführergewerkschaft GDL will im Tarifstreit mit der Bahn ab Mittwoch, 2.00 Uhr, für rund sechs Tage per Streik weite Teile des Personenverkehrs auf der Schiene lahmlegen. Im Güterverkehr soll der Ausstand bereits am Dienstagabend beginnen.