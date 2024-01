Freigabe der Riedbahn für Fernverkehr verzögert sich weiter

Der Ersatzverkehr mit Bussen für die Strecke S7 der S-Bahn Rhein-Main werde noch bis Donnerstag aufrechterhalten, der Fernverkehr werde weiter umgeleitet, teilte die Bahn am Dienstag mit. Zudem werden ab Mittwoch massive Einschränkungen wegen des Streiks der Lokführergewerkschaft GDL erwartet.

Nach rund dreiwöchiger Sperrung sollte der Riedbahn genannte Abschnitt zwischen Mannheim und Frankfurt ursprünglich seit Montag wieder freigegeben sein. Bereits vergangene Woche teilte die Bahn mit, dass es zu Verzögerungen komme. Am Montag hieß es dann, die Freigabe für den Fernverkehr werde am Mittwoch erfolgen.

Riedbahn: Schäden an der Oberleitung aufgetreten

Die Testfahrten auf der Strecke dauerten weiter an, teilte die Bahn am Dienstag mit. Zusätzlich seien aufgrund des starken Tauwetters bei Mörfelden-Walldorf unter anderem Schäden an der Oberleitung auf einem Bahndamm aufgetreten. Diese würden aktuell behoben. Unklar war zunächst, wann die Strecke wieder vollständig freigegeben wird.