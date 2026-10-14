Feuerwehr muss einschreiten

Erneut Vogel in Kunstwerk an Konstablerwache geraten

Zwei Millionen Euro kostete das transparente Kunstwerk in der Frankfurter Stadtmitte. Nun verfing sich erneut ein Vogel im Netz.

Eine Krähe hatte sich im August in dem Netz verfangen. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa
Eine Krähe hatte sich im August in dem Netz verfangen. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Erneut hat sich ein Vogel in dem umstrittenen Kunstwerk an der Konstablerwache in Frankfurt verfangen. Er sei am Montag unversehrt von der Feuerwehr gerettet worden, teilte eine Sprecherin des Kulturdezernats auf Anfrage mit: «Dem Vogel geht es gut.» Im August war eine Krähe in die Kunstinstallation geraten. Zuvor hatten andere Medien berichtet.

Das Kunstwerk mit dem Titel «A Sky Full of Hope – Earthtime 1.78 Frankfurt» hängt über der Konstablerwache. Unter anderem die Kosten des zwei Millionen Euro teuren transparenten Gebildes von Künstlerin Janet Echelman hatten für Kritik in der Stadt gesorgt.

Bereits im August hatte die Stadt erklärt, man nehme den Vorfall ernst. Dies wiederholte die Sprecherin nun: «Auch wenn beide Vögel nicht zu Schaden gekommen sind, nehmen wir die Situation sehr ernst.»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ornithologe konnte Zwischenfälle nicht ausschließen

Nach Recherchen im Sommer sei man zum Schluss gekommen, dass das Kunstwerk für Vögel keine unmittelbare Gefahr darstelle – dies habe auch ein Ornithologe bestätigt. Dennoch sei es demnach möglich, dass sich ein Vogel in dem Netz verfange, wenn er etwa in Panik auf der Flucht sei. Dieses Szenario sei nicht ganz auszuschließen, habe der Ornithologe erklärt. 

Im Winter soll das Kunstwerk wegen der Witterung abgehängt werden. Dies sei von Anfang an geplant gewesen, erklärte die Sprecherin des Dezernats. Insgesamt soll «A Sky Full of Hope» drei Jahre lang in Frankfurt zu sehen sein.

Die Linke im Frankfurter Römer forderte, das Kunstwerk nach der Winterpause nicht erneut aufzuhängen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Krähe verfängt sich in umstrittenem Kunstwerk
Luftige Installation

Krähe verfängt sich in umstrittenem Kunstwerk

Eine anscheinend schwebende Konstruktion für zwei Millionen Euro in der Frankfurter Innenstadt sorgt für Diskussionen. Nun musste die Feuerwehr einen Vogel daraus befreien.

18.08.2026

Sinnstiftend oder sinnlos? Kunst sorgt in Hessen für Streit
Debatten

Sinnstiftend oder sinnlos? Kunst sorgt in Hessen für Streit

Über der Konstablerwache schwebt eine bunte Wolke. Das Kunstwerk wird in den sozialen Medien niedergemacht. Solche Debatten sind nicht neu – wie sind andere hessische Städte damit umgegangen?

11.08.2026

Zwei Millionen für Kunstwerk - Kritik überrascht Frankfurt
Diskussion um Installation

Zwei Millionen für Kunstwerk - Kritik überrascht Frankfurt

Ein schwebendes Kunstwerk für zwei Millionen Euro sorgt für Diskussionen. Frankfurts Kulturdezernentin zeigt Verständnis für die Kritikerinnen und Kritiker - ist aber überzeugt von dem «Experiment».

11.08.2026

Tiere

Abstimmung für «Vogel des Jahres» beginnt

Wer wird der Nachfolger des Braunkehlchens und somit «Vogel des Jahres» 2024? Darüber kann seit heute abgestimmt werden. Zur Wahl stehen mehrere Vögel.

01.09.2023

Tiere

Vogel-Angriffe auf Menschen sind eher selten

Wenn Vögel Menschen angreifen, denken viele gleich an Hitchcocks Horrorfilm «Die Vögel». Aggressiv sind Vögel aber nicht. Sie verteidigen nur ihren Nachwuchs. Und man kann sich schützen.

20.05.2023