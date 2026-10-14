Erneut Vogel in Kunstwerk an Konstablerwache geraten
Zwei Millionen Euro kostete das transparente Kunstwerk in der Frankfurter Stadtmitte. Nun verfing sich erneut ein Vogel im Netz.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Erneut hat sich ein Vogel in dem umstrittenen Kunstwerk an der Konstablerwache in Frankfurt verfangen. Er sei am Montag unversehrt von der Feuerwehr gerettet worden, teilte eine Sprecherin des Kulturdezernats auf Anfrage mit: «Dem Vogel geht es gut.» Im August war eine Krähe in die Kunstinstallation geraten. Zuvor hatten andere Medien berichtet.
Das Kunstwerk mit dem Titel «A Sky Full of Hope – Earthtime 1.78 Frankfurt» hängt über der Konstablerwache. Unter anderem die Kosten des zwei Millionen Euro teuren transparenten Gebildes von Künstlerin Janet Echelman hatten für Kritik in der Stadt gesorgt.
Bereits im August hatte die Stadt erklärt, man nehme den Vorfall ernst. Dies wiederholte die Sprecherin nun: «Auch wenn beide Vögel nicht zu Schaden gekommen sind, nehmen wir die Situation sehr ernst.»
Ornithologe konnte Zwischenfälle nicht ausschließen
Nach Recherchen im Sommer sei man zum Schluss gekommen, dass das Kunstwerk für Vögel keine unmittelbare Gefahr darstelle – dies habe auch ein Ornithologe bestätigt. Dennoch sei es demnach möglich, dass sich ein Vogel in dem Netz verfange, wenn er etwa in Panik auf der Flucht sei. Dieses Szenario sei nicht ganz auszuschließen, habe der Ornithologe erklärt.
Im Winter soll das Kunstwerk wegen der Witterung abgehängt werden. Dies sei von Anfang an geplant gewesen, erklärte die Sprecherin des Dezernats. Insgesamt soll «A Sky Full of Hope» drei Jahre lang in Frankfurt zu sehen sein.
Die Linke im Frankfurter Römer forderte, das Kunstwerk nach der Winterpause nicht erneut aufzuhängen.