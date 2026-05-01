Erneut Warnstreik im Nahverkehr in Ulm

Ulm (dpa/lsw) - Im öffentlichen Nahverkehr in Ulm gibt es am Samstag erneut Ausfälle. Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, sie habe wieder zu einem Warnstreik bei der SWU mobil in Ulm aufgerufen. Es sei zu erwarten, dass Busse und Bahnen am Samstag in der Stadt und der Umgebung weitestgehend ausfielen. Der Warnstreik sei bis Mitternacht angesetzt. Auch die Fahrerinnen und Fahrer der SWU Verkehr seien erneut zum Solidaritätsstreik aufgerufen.