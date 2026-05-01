Tarifkonflikt

Erneut Warnstreik im Nahverkehr in Ulm

Die Gewerkschaft Verdi macht weiter Druck auf die Arbeitgeber. Für die Bürger heißt das: Am Samstag müssen sie sich wohl Alternativen zu Bus und Bahn suchen.

Im Nahverkehr in Ulm könnte es am Samstag erneut massive Ausfälle geben. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Im Nahverkehr in Ulm könnte es am Samstag erneut massive Ausfälle geben. (Archivbild)

Ulm (dpa/lsw) - Im öffentlichen Nahverkehr in Ulm gibt es am Samstag erneut Ausfälle. Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, sie habe wieder zu einem Warnstreik bei der SWU mobil in Ulm aufgerufen. Es sei zu erwarten, dass Busse und Bahnen am Samstag in der Stadt und der Umgebung weitestgehend ausfielen. Der Warnstreik sei bis Mitternacht angesetzt. Auch die Fahrerinnen und Fahrer der SWU Verkehr seien erneut zum Solidaritätsstreik aufgerufen. 

Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde eine Fahrdienstzulage von 13 Prozent, fünf Prozent Nahverkehrszuschlag sowie eine Lehrfahrerzulage von zehn Euro. Betroffen von den Verhandlungen sind 173 Beschäftigte bei der SWU mobil, einer hundertprozentigen Tochter der kommunalen Stadtwerke Ulm, sowie 60 Beschäftigte bei der SWU Verkehr.

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