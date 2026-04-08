Tarifkonflikt

Verdi ruft zu zweitägigem Warnstreik im Ulmer Nahverkehr auf

Vor der zweiten Verhandlungsrunde will die Gewerkschaft den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. SWU mobil und SWU Verkehr sollen zwei Tage lang bestreikt werden. Fahrgäste müssen umplanen.

Es ist der zweite Warnstreik in der aktuellen Tarifrunde, zu dem Verdi aufruft. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Es ist der zweite Warnstreik in der aktuellen Tarifrunde, zu dem Verdi aufruft. (Symbolbild)

Ulm (dpa/lsw) - Im öffentlichen Nahverkehr in Ulm müssen Fahrgäste zu Beginn der kommenden Woche mit Ausfällen und Verzögerungen rechen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag und Dienstag zu einem zweitägigen Warnstreik beim kommunalen Anbieter SWU mobil aufgerufen. Damit will sie nach eigenen Angaben den Druck auf den Arbeitgeber vor der zweiten Verhandlungsrunde deutlich erhöhen.

Verdi rechnet damit, dass Busse und Bahnen des Fahrdienstes an beiden Tagen in Ulm und Umgebung weitestgehend ausfallen, wie bereits am ersten Warnstreiktag am 29. März. Auch betroffen von diesem Warnstreik sei die SWU Verkehr, deren Fahrerinnen und Fahrer zum Solidaritätsstreik aufgerufen sind. Für Beschäftigte anderer Gesellschaften der Stadtwerke Ulm gibt es den Angaben nach keinen Warnstreik-Aufruf.

Die Gewerkschaft fordert in der laufenden Tarifrunde eine Fahrdienstzulage von 13 Prozent, fünf Prozent Nahverkehrszuschlag sowie eine Lehrfahrerzulage von zehn Euro. Die Arbeitgeberseite hat bislang kein Angebot vorgelegt. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 16. April angesetzt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Warnstreik legt Nahverkehr in Ulm am Sonntag lahm
Tarifkonflikt

Warnstreik legt Nahverkehr in Ulm am Sonntag lahm

Busse bleiben stehen, die Läden öffnen trotzdem: Verdi ruft am verkaufsoffenen Sonntag in Ulm zum Warnstreik auf. Fahrgäste müssen umplanen.

27.03.2026

Verdi ruft zu Warnstreik im Kasseler Nahverkehr auf
Tarife

Verdi ruft zu Warnstreik im Kasseler Nahverkehr auf

Fahrtausfälle und Verspätungen - mit einem Warnstreik in Kassel will Verdi den Druck im Tarifstreit der kommunalen Verkehrsbetriebe erhöhen.

11.02.2026

Warnstreik in Krankenhäusern und Pflegeheimen am Donnerstag
Tarifstreit

Warnstreik in Krankenhäusern und Pflegeheimen am Donnerstag

Der Tarifstreit für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen geht in die heiße Phase. Das dürften auch Kranke und Pflegebedürftige in Hessen zu spüren bekommen.

03.03.2025

Verdi kündigt Zwei-Tage-Warnstreik im Berliner Nahverkehr an
Tarifrunde bei der BVG

Verdi kündigt Zwei-Tage-Warnstreik im Berliner Nahverkehr an

Erneut ruft Verdi zu Arbeitskämpfen im Berliner Nahverkehr auf. Die bisherigen Warnstreiks dauerten jeweils 24 Stunden. Diesmal sollen Busse und Bahnen doppelt so lang stillstehen.

17.02.2025

Verdi ruft zu zentralem Warnstreiktag im Südwesten auf
Öffentlicher Dienst

Verdi ruft zu zentralem Warnstreiktag im Südwesten auf

Mit einem zentralen Warnstreiktag in Baden-Württemberg möchte die Gewerkschaft Verdi im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen den Druck erhöhen.

10.02.2025