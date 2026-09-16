Erneute A8-Teilsperrung steht an - Was Fahrer wissen müssen
Auf der Autobahn bei Pforzheim sind Verkehrsteilnehmer Probleme und Kummer gewohnt. Worum es diesmal geht und auf welche Schilder man achten sollte.
Pforzheim (dpa/lsw) - Zwei Wochen nach der letzten Teilsperrung der Autobahn 8 bei Pforzheim müssen Fahrerinnen und Fahrer in Richtung Stuttgart erneut am selben Abschnitt eine Umleitung in Kauf nehmen. Von Freitag (18. September) um 20.00 Uhr bis Montag (21. September) gegen 5.00 Uhr werde der Verkehr wegen Bauarbeiten an der Anschlussstelle Pforzheim-Süd ausgeleitet, teilte die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit.
Wer dort unterwegs ist, solle den Schildern der Umleitungsstrecke U9 folgen. Diese führe den Verkehr nach wenigen Kilometern zurück auf die Autobahn.
Obacht im Baustellenverkehr
Bei der Betriebseinfahrt Tiefenbronner Straße in Wimsheim (Enzkreis) ist den Angaben zufolge mit Baustellenverkehr zu rechnen. «Verkehrsteilnehmende werden daher gebeten, in diesem Bereich besonders aufmerksam zu fahren und auf den Baustellenverkehr zu achten», heißt es in der Mitteilung.
Anlass der Sperrung ist laut Autobahn GmbH, dass die Fahrbahndecke in Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Heimsheim erneuert werden muss. Einer Sprecherin zufolge ist das eine routinemäßige Maßnahme. Der erste Teil fand vom 4. bis 7. September statt.