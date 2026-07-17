Wetterchaos geht weiter

Erneute Unwetterwarnung für den Südwesten: Heftige Gewitter

Der bedrohliche Wettermix für Baden-Württemberg hält an: Im ganzen Land drohen erneut schwere Unwetter. Wovor die Meteorologen warnen.

Der Wetterdienst gab eine erneute Unwetterwarnung für Baden-Württemberg hinaus Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Der Wetterdienst gab eine erneute Unwetterwarnung für Baden-Württemberg hinaus

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Unwetter mit heftigen Gewittern, ergiebigem Starkregen und Hagel drehen in Baden-Württemberg eine weitere Runde: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine Unwetterwarnung für alle vier Regierungsbezirke bis zum späten Abend heraus. 

Es seien örtlich schwere Gewitter mit Orkanböen bis 110 Kilometer pro Stunde möglich, außerdem extrem heftiger Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, vereinzelt auch 60 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder wenigen Stunden. Hagel könne Korngrößen um die drei Zentimeter erreichen. «Extreme Gefahr durch Blitzschlag, Hagel oder schwere Sturmböen! Mit örtlichen Überflutungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen», hieß es vom DWD weiter.

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