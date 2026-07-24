Kriminalität

Erneuter Schlag gegen Drogenbande in Süddeutschland

Ermittler schlagen in Baden-Württemberg und Bayern gegen eine Drogenbande zu. Knapp zwei Dutzend Objekte werden durchsucht. Es ist nicht der erste Einsatz gegen die Bande.

Zeitgleich finden an mehreren Orten in Süddeutschland Durchsuchungen statt. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa
Zeitgleich finden an mehreren Orten in Süddeutschland Durchsuchungen statt. (Symbolbild)

Kempten/Memmingen (dpa) - Der Polizei ist im Allgäu und am Bodensee nach eigenen Angaben erneut ein Schlag gegen eine mutmaßliche Drogendealer-Bande gelungen. Die Einsatzkräfte durchsuchten den Angaben zufolge am Donnerstag 23 Objekte in mehreren Regionen. Darunter in den Landkreisen Unter-, Ost- und Oberallgäu sowie im Kreis Ravensburg. Auch in den Städten Kempten, Memmingen und Kaufbeuren habe es Durchsuchungen gegeben. 

Bei einem 32-Jährigen fanden die Beamten etwa ein Kilogramm Drogen. Der Mann wurde gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Auch ein 22-Jähriger wurde festgenommen, bei ihm seien bereits bei einer Durchsuchung zuvor Drogen gefunden worden. 

Bereits im März hatten die Ermittler in Süddeutschland zu einem Schlag gegen die kriminelle Bande ausgeholt. Damals durchsuchten sie 31 Wohnungen und stellten knapp 30 Kilogramm Drogen sowie Waffen sicher. Die Staatsanwaltschaften in Memmingen und Kempten warfen den Verdächtigen bandenmäßigen Handel mit Drogen vor. Im Kern soll die Gruppe aus vier Menschen im Alter zwischen 25 und 37 Jahren bestehen, hatte es in einer Mitteilung vom März geheißen.

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