Eröffnung der neuen Löwen-Außenanlage im Zoo Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Löwenpaar im Frankfurter Zoo darf am Dienstag (11.00 Uhr) erstmals auf seine neue Außenanlage. Der Zoo hat das Gehege in den vergangen beiden Jahren umgebaut. Nun haben die Raubkatzen Kumar und Zarina doppelt so viel Platz wie vorher, einst war das Löwen-Außengehege nur rund 500 Quadratmeter groß.