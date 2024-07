Frankfurts Löwen haben neue Außenanlage

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Doppelt so groß und mit vielen Extras: Das Löwenpaar im Frankfurter Zoo hat seit Dienstag ein neues Außengelände. Die Raubkatzen Kumar und Zarina haben nun draußen mehr als 1.000 statt wie vor dem Umbau knapp 500 Quadratmeter Platz. Der alte Wassergraben ist verschwunden, dafür gibt es eine vielgestaltige Landschaft - zu der unter anderem ein beheizbarer Felsen gehört.

Rund 2,2 Millionen Euro hat der Umbau gekostet, rund zwei Jahre lang wurde gebaut. Besucher können die Tiere von drei Punkten aus beobachten: Von einer hölzernen Empore aus können Gruppen aus der Vogelperspektive die gesamte Anlage überblicken. An Punkt zwei stehen die Besucher in einer von Kunstfelsen gerahmten Schlucht. An Punkt drei beobachtet man die Löwen wie aus einer Höhle heraus. Menschen und Löwen sind nur durch Glasscheiben getrennt.