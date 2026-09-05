Erst angehupt, dann Auto demoliert - Täter flüchten

Heidelberg (dpa/lsw) - Zwei Männer haben an einer Ampel in Heidelberg das Auto einer 47-Jährigen demoliert. Zuvor habe die Frau gehupt, um die Männer im Auto davor auf die mittlerweile grüne Ampel in der Weststadt aufmerksam zu machen, teilte die Polizei mit. Daraufhin seien die Männer ausgestiegen und hätten auf das Auto der Frau eingeschlagen und eingetreten. Schließlich stiegen die Männer wieder in ihr Fahrzeug und fuhren davon. Wie hoch der Schaden am Auto der 47-Jährigen ist, ist bislang unklar.