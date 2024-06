Erst ausgerottet, heute zahlreich: Kormorane nerven Angler

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Kormoran, ein einst auch in Hessen ausgerotteter Fischjäger, kehrt zurück. Er profitiert vom Artenschutz und vermehrt sich wieder - und verärgert in großer Zahl Angler und Fischer. Inzwischen beschäftigt er auch die Politik: Im hessischen Koalitionsvertrag hat Schwarz-Rot festgehalten: «Um eine effiziente Steuerung der Bestände und eine praktikable Schadensprävention zu ermöglichen, müssen auch Biber und Kormorane in die Liste der jagdbaren Wildtierarten aufgenommen werden.» 1979 hatte die Europäische Gemeinschaft die Vögel jedoch unter Schutz gestellt.