Erst beschlagnahmt, dann versteigert: So kann man mitbieten

Stuttgart (dpa/lsw) - Teure Sportwagen, schnelle Motorräder und Luxusuhren: Was am 24. Oktober im Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum einen neuen Besitzer sucht, sieht aus wie der Traum eines gut betuchten Sammlers. Der Haken: Die 22 Objekte im Wert von vielen Millionen Euro stammen aus Strafverfahren – eingezogen oder gepfändet von der Justiz, teils gehörten sie bereits verurteilten Straftätern. Wer sie nun haben will, darf mitbieten. Ein paar Regeln gibt es allerdings.

Was wird angeboten?

Insgesamt 22 Gegenstände werden versteigert: 15 Autos, drei Motorräder und vier Luxusuhren. Für Einsteiger reicht unter Umständen eine Tag-Heuer-Uhr: Sie ist laut Auktionshaus Eppli bis zu 800 Euro wert, das Startgebot liegt bei 400 Euro.

Die eigentlichen Stars sind aber drei Lamborghinis. Für 90.000 Euro Startpreis gibt es einen 620 PS starken Rennwagen – allerdings ohne Straßenzulassung. Noch exklusiver: ein grün schimmernder Aventador mit 780 PS, mindestens 380.000 Euro Aufrufpreis, gerade einmal 98 Kilometern auf dem Tacho und einem geschätzten Wert von 790.000 Euro. Gebaut wurde er nur 250 Mal.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Gibt es auch Autos für Normalverdiener?

Ja – nicht jeder muss gleich einen Lamborghini mit nach Hause nehmen. Ein Audi A4 startet bei 1.500 Euro, ein VW Polo bei 2.000 Euro, ein BMW X1 bei 3.000 Euro. Auch eine Harley-Davidson ist dabei, geschätzt auf 2.600 bis 5.800 Euro.

Woher stammen die Gegenstände?

Die Fahrzeuge und Uhren wurden in Strafverfahren sichergestellt oder gepfändet. Im Hintergrund stehen laut Justiz unter anderem Geldwäsche, Steuerbetrug und Drogenhandel. Wem die Objekte vorher gehörten, wird nur bei abgeschlossenen Verfahren genannt. Ein Porsche stammte nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart etwa von einem wegen Drogenhandels verurteilten Mann, ein anderer von verurteilten Betrügern.

Der Erlös fließt an die Staatskasse - oder an mögliche Opfer der Taten.

Wie kann ich mitbieten?

Die Auktion ist öffentlich, mitmachen darf grundsätzlich jeder. Wer bieten will, muss sich bis einen Tag vor der Auktion (16.00 Uhr) beim Auktionshaus Eppli registrieren - online geht das recht unkompliziert. Bei den teuren Stücken kann das Auktionshaus zusätzlich einen Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel verlangen.

Geboten werden kann vor Ort im Mercedes-Museum, per Telefon oder online. Auch vorab sind schriftliche Gebote möglich.

Was kann ich vor Ort sehen?

Die Autos, Uhren und Motorräder sind am Auktionstag ab 10.00 Uhr im Mercedes-Benz-Museum zu besichtigen. Probefahrten gibt es nicht - der Lamborghini bleibt also, wo er ist. Um 14.00 Uhr beginnt die Versteigerung.

Muss ich sofort bezahlen?

Ja. Mit dem Zuschlag wird der gesamte Kaufpreis sofort fällig und muss bezahlt werden, bevor der ersteigerte Gegenstand ausgehändigt wird. Ratenzahlung? Fehlanzeige.

Muss ich den Gegenstand sofort mitnehmen?