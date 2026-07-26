Erst etwas Abkühlung, dann wieder Hitze in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - In der neuen Woche bahnt sich in Hessen wieder Hitze an. Heute bewegen sich die Höchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad, mancherorts begleitet von Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Montag soll es mit maximal 23 bis 28 Grad sogar noch einmal etwas kühler werden. Nördlich des Mains kommen demnach zeitweise erneut Schauer dazu, die zum Abend hin meist abklingen.