Wetter

Erst etwas Abkühlung, dann wieder Hitze in Hessen erwartet

Am Montag sollen die Temperaturen in Hessen unter der 30-Grad-Marke bleiben. Danach wird es aber wieder heißer - mit bis zu 37 Grad am Mittwoch.

In der neuen Woche können die Temperaturen auf deutlich über 30 Grad steigen. (Symbolbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
In der neuen Woche können die Temperaturen auf deutlich über 30 Grad steigen. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - In der neuen Woche bahnt sich in Hessen wieder Hitze an. Heute bewegen sich die Höchsttemperaturen zwischen 26 und 31 Grad, mancherorts begleitet von Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Montag soll es mit maximal 23 bis 28 Grad sogar noch einmal etwas kühler werden. Nördlich des Mains kommen demnach zeitweise erneut Schauer dazu, die zum Abend hin meist abklingen.

Zur Wochenmitte hin steigen die Temperaturen aber wieder. Der Dienstag bringt der Vorhersage zufolge viel Sonne und höchstens 29 bis 33 Grad. Dazu bleibt es trocken. Am Mittwoch soll es dann heiß bis sehr heiß werden: Höchsttemperaturen zwischen 34 und 37 Grad erwarten die Meteorologen. Außerdem soll verbreitet die Sonne scheinen.

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