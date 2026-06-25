Hitze in Hessen mit bis zu 41 Grad - kaum Abkühlung nachts
Hessen erhitzt sich noch mehr: Der Deutsche Wetterdienst hält im Rhein-Main-Gebiet das Überschreiten der 40-Grad-Marke für möglich. Auch nachts kühlt es kaum ab.
Offenbach (dpa/lhe) - Es wird noch heißer in Hessen. Nach Tiefstwerten von bis zu 25 Grad in den aufgeheizten Innenstädten in der Tropennacht auf Freitag klettern die maximalen Temperaturen tagsüber auf 36 bis 40 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Samstag erreichen die Höchsttemperaturen dann 37 bis 40, im Rhein-Main-Gebiet sogar bis zu 41 Grad. Der DWD sprach von «verbreitet extremer Wärmebelastung».
Am Freitag scheint in Hessen die Sonne; mancherorts ist es gering bewölkt. Regnen soll es nicht. Der Wind bläst schwach bis mäßig aus südlichen Richtungen. Auch am Samstag soll es meist sonnig ohne Regen bleiben, bei weiterhin schwächerem Wind aus dem Süden. Vom Spätnachmittag an sind vor allem weit in Hessens Westen einzelne schwere Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr möglich.
«Ab Sonntag gehen die Temperaturen dann wieder langsam runter», sagte ein DWD-Sprecher.