Wetter

Hitzewelle hält an: Hessen steuert auf 40 Grad zu

Tage voller Sonne und Hitze stehen bevor: In Hessen könnten die Temperaturen laut Meteorologen die 40 Grad erreichen.

Schutz vor Hitze und Sonne ist in den nächsten Tagen essenziell. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Schutz vor Hitze und Sonne ist in den nächsten Tagen essenziell. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Es bleibt weiterhin heiß in Hessen. Am Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Temperaturen zwischen 31 und 36 Grad. Dabei bleibe es trocken aber teils wolkig. 

Auch am Mittwoch bleibe es trocken, dazu werde es sonnig. Die Höchstwerte steigen demnach auf 34 bis 39 Grad. Am Donnerstag wird mit ähnlich hohen Temperaturen gerechnet, mancherorts könne den Meteorologen zufolge dann die 40-Grad-Marke geknackt werden. Am Freitag werden Temperaturen zwischen maximal 36 und 40 Grad erwartet.

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