Wettervorhersage

Temperaturen über 30 Grad - nächste Hitzewelle erwartet

Von Tag zu Tag steigen die Temperaturen weiter an, bevor am Donnerstag Schauer und Gewitter für Abkühlung sorgen könnten.

Hohe Temperaturen und viel Sonne werden in den nächsten tagen erwartet. (Symbolbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Hohe Temperaturen und viel Sonne werden in den nächsten tagen erwartet. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen rollt die nächste Hitzewelle heran. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegen die Temperaturen heute bei 24 bis 31 Grad. Dazu scheint überall die Sonne. In der Nacht kühlt es auf 12 bis 19 Grad ab.

Am Mittwoch steigen die Temperaturen bei viel Sonne auf 30 bis 37 Grad an. Am Donnerstag können gebietsweise bis zu 39 Grad erreicht werden. Im Laufe des Tages sind dann Schauer und Gewitter mit Sturmböen und Hagel nicht ausgeschlossen. Am Freitag soll das Wetter laut Prognose bei 26 bis 34 Grad wechselhafter sein.

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