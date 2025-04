Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen wird für die kommenden Tage unbeständiges Wetter erwartet. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigen sich viele Wolken am Himmel. Dazu ziehen Regenschauer und vereinzelte Gewitter auf. Die Temperaturen erreichen 15 bis 18 Grad. In der Nacht nimmt der Regen bei 4 bis 7 Grad ab.