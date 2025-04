Viele Wolken, Regen und Gewitter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Die Menschen in Hessen müssen sich auf ungemütliches Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden Temperaturen zwischen 16 und 24 Grad erwartet. Im Tagesverlauf ziehen zunehmend Wolken und Schauer auf. In der Nordosthälfte muss mit teils starken Gewittern inklusive Hagel und Sturmböen gerechnet werden. In der Nacht kühlt es bei weiteren Regenschauern auf 4 bis 10 Grad ab.